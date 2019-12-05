Son Dakika Haberleri: Su ürünlerine sıkı takip
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Su ürünlerine sıkı takip

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi amacı ile yapılan denetimlerde avlanması yasak tür ve boyutlarda balık avlayanlara, ava kapalı sahalarda ve yasak av araçlarıyla avlananlara yılın ilk 10 ayında 23,6 milyon liralık...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi amacı ile yapılan denetimlerde avlanması yasak tür ve boyutlarda balık avlayanlara, ava kapalı sahalarda ve yasak av araçlarıyla avlananlara yılın ilk 10 ayında 23,6 milyon liralık ceza kesildiğini açıkladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılık av sezonunun 1 Eylül tarihinde açıldığını belirterek, su ürünleri kontrol ekiplerinin denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat esasına dayalı olarak denetim yaptığını söyledi. Bakan Pakdemirli, denetimlerde avlanılan türlerin yanı sıra bu türlerin yasal avlanma boyutlarına, kullanılan av araçlarına, av sahalarına, ruhsat ve belgelere ilişkin hususların denetlendiğini ifade etti. Denetimlerde bakanlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve emniyet kuvvetlerinin de etkin rol oynadığını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:


"Sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymayan balıkçılara göz açtırılmıyor. Bu kapsamda 2019 yılının ilk 10 ayında 94 bin 442 adet su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde 588 ton su ürünü ile 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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