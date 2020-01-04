Su ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir işletilmesi için denetimler yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Su ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir işletilmesi için denetimler yapıldı - Son Dakika

Su ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir işletilmesi için denetimler yapıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, gıda ekipleri ile birlikte balıkçılarda denetim yaptı.

Su ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir işletilmesi için denetimler yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, gıda ekipleri ile birlikte balıkçılarda denetim yaptı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında tüm ülke genelinde 3-10 Ocak'ta deniz, içs ular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme tesisleri, soğuk hava depoları ve toptan perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler planlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin'in de katıldığı denetimlerde, kentte 17 perakende satış noktasında boy, zaman ve avlanması yasak türlerin denetimi yapıldı.


Yapılan denetimlerle ilgili bilgiler veren İl Müdürü Mustafa Şahin: "Denetimlerde herhangi bir sıkıntılı duruma rastlanmamıştır. Gerek su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve gerekse halkımızın sağlıklı su ürünleri tüketmesi amacıyla yürütülen denetimlerimiz, bundan sonrada tüm hızıyla devam edecektir" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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