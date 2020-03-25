Su ürünü ve hayvansal gıdada ihracat hız kesmiyor - Son Dakika
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Su ürünü ve hayvansal gıdada ihracat hız kesmiyor

6 saat önce

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Türkiye'nin şubat ayında ihraç ettiği 107 bin 177 ton su ürünü ve hayvansal gıdadan 210 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi.

Su ürünü ve hayvansal gıdada ihracat hız kesmiyor, System.String[]

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Türkiye'nin şubat ayında ihraç ettiği 107 bin 177 ton su ürünü ve hayvansal gıdadan 210 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, bağışıklık sistemini güçlendiren su ürünleri ve hayvansal gıdada Türkiye'nin zengin potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Virüs ve bakterilere karşı her gün yeterli protein alınması gerektiğine işaret eden Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten korunma tedbirleri arasında hijyen kurallarına uymak en başta geliyor olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek de son derece önemlidir. Bu bakımdan süt ürünleri, yumurta, balık, hindi ve kırmızı et gibi kaliteli protein kaynaklarını iyice pişirerek, mevsim sebzeleriyle birlikte tüketmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Fiyatları yükseltmeye çalışan fırsatçılara izin vermeyeceğiz. En ekonomik şekilde halkımıza balık, yumurta, beyaz et ve diğer hayvansal gıdaları sunmaya devam edeceğiz"

Yamanyılmaz, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal gıdada net ihracatçı ülke olduğunu belirterek, balık, yumurta ve beyaz et üretiminin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün şubat ayı ihracat performansını da değerlendiren Yamanyılmaz, bu ayda 107 bin 177 ton ürün ihraç ederek, 210 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi.

En çok kümes hayvanı eti satıldı

ASHİB'in de bu ayda 27,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birliğimiz şubat ayında 10,3 milyon dolar ile en çok Irak'a ihracat yaptı. Bu ülkeyi yüzde 31 artış ve 6 milyon dolarla Suriye, yüzde 568 artış ve 1,8 milyon dolarla Almanya takip etti. ASHİB'in ihracatını illere göre değerlendirdiğimizde Adana 11,9 milyon dolarla birinci, Mersin 6,3 milyon dolarla ikinci, Hatay 1,93 milyon dolarla dördüncü, Kayseri 1,91 milyon dolarla beşinci, Karaman 570 bin dolarla yedinci sırada yer aldı. Şubat ayına ürün ihracatı bazında baktığımızda Birliğimiz en çok 8,6 milyon dolarla kümes hayvanları etleri, 5 milyon dolarla yumurta, 2,8 milyon dolarla canlı hayvan ve kümes hayvanları ihraç etti."

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:16 Kaynak: AA

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