Son Dakika Haberleri: Su ve Elektrik Abonelikleri E-devlet Üzerinden Yapılabilecek

Su ve Elektrik Abonelikleri E-devlet Üzerinden Yapılabilecek

13 dakika önce

Türkiye’de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su ve elektrik aboneliklerine taşınıyor. ?Alınan bilgiye göre 1 Ocak itibariyle aboneliklere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması başarıya ulaştı. Su ve elektrik abonelikleri internete taşınıyor. Türkiye’de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su […]The post Su ve elektrik abonelikleri e-devlet üzerinden yapılabilecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Su ve Elektrik Abonelikleri E-devlet Üzerinden Yapılabilecek, System.String[]
Türkiye'de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su ve elektrik aboneliklerine taşınıyor. ?Alınan bilgiye göre 1 Ocak itibariyle aboneliklere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.



E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması başarıya ulaştı. Su ve elektrik abonelikleri internete taşınıyor. Türkiye'de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su ve elektrik aboneliklerine taşınıyor.

E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması önümüzdeki dönem tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. Alınan bilgiye göre 1 Ocak itibariyle aboneliklere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek..

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:34 

Türkiye, Sektörel
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