Su ve Elektrik Abonelikleri E-devlet Üzerinden Yapılabilecek

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Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak