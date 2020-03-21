Su ve elektrik sayaçlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Su ve elektrik sayaçlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Su ve elektrik sayaçlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

23 dakika önce

Sancaktepe'de çok sayıda su ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Su ve elektrik sayaçlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Sancaktepe'de çok sayıda su ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre, Mevlana ve Safa mahallelerinde 10 adresten su ve elektrik sayacının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını 14 suç kaydı bulunan Cebrail K'nın (24) yaptığını ve çaldığı sayaçları Mevlana Mahallesi'ndeki bir hurdacıya sattığını belirledi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Cebrail K. ile hurdacı Sedat K'yı gözaltına aldı.

Hurdacıda yapılan aramada, 16 su sayacı, 1 elektrik sayacı, 1 av tüfeği ve 25 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Cebrail K. tutuklanırken Sedat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, Cebrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:18 Kaynak: AA

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