Su ve kanalizasyon hizmetleri elektronik ortamda yürütülecek - Son Dakika

Su ve kanalizasyon hizmetleri elektronik ortamda yürütülecek

24.12.2020 13:13
Su ve kanalizasyon hizmetleri elektronik ortamda yürütülecek, System.String[]

Belediyeler ve bağlı kuruluşlar, su ve kanalizasyon hizmetlerinde ilk abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme işlemlerini elektronik ortama taşıyacak.

Belediyeler ve bağlı kuruluşlar, su ve kanalizasyon hizmetlerinde ilk abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme işlemlerini elektronik ortama taşıyacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar belediye ve bağlı kuruluşlara ilk abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek ve sonuç ilgili kişiye elektronik ortamda iletilecek.

Bu şekilde yapılan ilk abonelik başvurusu ve devretme işlemleri için belediye ve bağlı kuruluşlarınca aboneler ile mesafeli sözleşmeler yapılacak.

Mesafeli sözleşme hükümlerinin yürürlüğe konulabilmesi için ilk abonelik tesisi işlemleri için belirlenen bedellerin ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması, devretme işlemleri için ise belirlenen bedellerin ödenmiş olması gerekiyor.

Elektronik ortamda yapılan abonelik kapatma işlemleri için belediye ve bağlı kuruluşları tarafından abone sayacındaki kontroller yapılacak, varsa kapama endeksi girilecek.

Abonelik kapatma işlemlerinin gerçekleşmesi için tüm borcun ve kapatma işlemleri için belirlenen ücretlerin ödenmesi şart olacak.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları başvuru yapanlar ile ön bilgilendirme formunu ve KVKK aydınlatma metnini elektronik ortamda paylaşacaklar.

Yönetmelikle mesafeli sözleşme için öngörülen hususlara ilişkin belediyeler veya bağlı kuruluşlarca gerekli her türlü idari, teknik ve hukuki düzenlemeler 31 Aralık 2021'e kadar bitirilmiş olacak.

E Devlet, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su ve kanalizasyon hizmetleri elektronik ortamda yürütülecek - Son Dakika


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