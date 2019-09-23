Son Dakika Haberleri: Su ve kanalizasyon müdürlüğü kış hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Su ve kanalizasyon müdürlüğü kış hazırlıklarını sürdürüyor

48 dakika önce

Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Su ve kanalizasyon müdürlüğü kış hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Karaman Belediyesi vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış geçirmeleri için çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, öncelik arz eden mahalleler de olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu rögar hatlarının temizlik ve bakım işlerine devam ediyor. Rögarların eksik ve yetersiz olduğu mahallelerde ise ilave rögarlar yapıyor.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı konuyla ilgili yapığı açıklamada, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini teknik incelemelerin ardından değerlendirdiklerini ve değerlendirmenin ardından öncelik sırasına göre çalışmaların başlatıldığını belirtti. Kalaycı; "Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz olası sorunlara karşı tüm hazırlıklarını başlattı. Şehrin genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizlik ve bakım işlerini tamamen elden geçiriyoruz. Taşma ve tıkanmaların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan bölgelere ilave rögar yapıyoruz. Karamanımız yağış alan bir bölge, bazen bu yağışlar sel baskınlarına dönüşebiliyor, bu baskınların başlıca sebeplerinden birisi kanalizasyon hatlarının çöplerle tıkanmasından kaynaklı. Şikayet üzerine gittiğimiz bir çok tıkanıklığın sebebi de giderlere atılan çöpler. Vatandaşlarımızın kanalizasyon gider hatlarına çöp atmamaları hususunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu şehir hepimizin ve bu şehri inşallah daha ileriye, hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz" dedi.

Karaman Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak
Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su ve kanalizasyon müdürlüğü kış hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]