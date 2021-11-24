SÜ ve NEÜ öğretim üyelerinden Rektör AK'a ziyaret - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Lök ve KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç'ı makamında kabul etti.

Rektör Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin'in de yer aldığı ziyarette Öğretim Üyeleri ile KMÜ'nün gelişimi ve yükselen başarı grafiğinin yanı sıra, üniversiteler arası ortak projeler hakkında bir süre sohbet etti.

NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu ve SÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Lök, KMÜ'nün fiziki gelişimini çok beğendiklerini dile getirerek misafirperverliği için Rektör Namık Ak'a teşekkür ettiler.

Rektör Ak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan ve 2007 yılından itibaren kendi adıyla yoluna devam eden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, tüm akademik ve idari birimleri ile gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Bütün amacımız üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası camiada; bilim, teknik, eğitim, öğretim, spor, kültür gibi asli ve tali (ikincil) alanlarda layık olduğu yere taşımaktır." dedi.

Ziyaret, öğretim üyelerinin Rektör Ak'a, Hz. Mevlana'nın tablosunu hediye etmelerinin ardından iyi dilek temennileri ile sona erdi.