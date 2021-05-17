Su ve yeşilin buluştuğu Vadi Allaben için çalışmalar başlıyor - Son Dakika

Su ve yeşilin buluştuğu Vadi Allaben için çalışmalar başlıyor

17.05.2021 14:18
Su ve yeşilin buluştuğu Vadi Allaben için çalışmalar başlıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Vadi Alleben Rekreasyon ve Park Alanı Çevre Düzenleme Projesi için çalışmalara başlıyor.

Proje tamamlandığında 1 kilometrelik hat boyunca tematik ortamda vatandaşlar su kenarında dinlenme fırsatı bulacak.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapılacak projeler arasında yer alan Vadi Alleben Projesi için çalışmalar başlıyor. Şahinbey İlçesi'ne bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde 270 bin metrekarelik alanda yapılacak çalışmada bölgede bulunan ağaçlar korunarak yaklaşık 1 kilometrelik hat boyunca su kanalı yapılacak. Ülke bahçeleri, büyük bir çocuk oyun grubu ve macera parkı olmak üzere 3 temadan oluşacak Vadi Alleben'in içerisinde büyük bir sera binası, macera adası, fitness alanı, çok amaçlı saha, mini futbol sahası, bisiklet ve yürüyüş yolları ile köprüler olacak. Yürütülecek çalışmalar için teknik ekibi ile alanda incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje tamamlandığında herkesin ailece, çocuğuyla beraber gelip dinlendiği, Alleben'in su ile kavuştuğu, macera parkında çocukların oynadığı konsepti tamamlayacaklarını aktardı.

ŞAHİN: SPORU, YEŞİLİ, İNSANI VE AİLESİ İLE 'YÜKSELEN GAZİANTEP' İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi döneminde yürütülen çalışmalar için ekibine teşekkür ederek, " Bizim en önemli başlıklarımızdan bir tanesi 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller'. 100'ncü Yıl Parkı bizim en önemli parklarımızdan bir tanesiydi. Artık daha büyüğünü, ikinci Yüzüncü Yıl Parkı'nı burada yapıyoruz. Konsept ve tema çalışıyoruz. Ülkelerin peyzajları, bahçe kültürlerini halkımıza gösterecek şekilde tematik planlıyoruz. 'Çocuk Dostu Şehir' için macera parkımızdan daha büyük bir park yapıyoruz. 'Genç Dostu Şehir' için spor altyapısını kuvvetlendirecek bisiklet yolları ve yürüme yolları planlıyoruz. Dolayısıyla sporu, yeşili, insanı ve ailesi ile 'Yükselen Gaziantep' için çalışıyoruz. Herkesin ailece, çocuğuyla beraber gelip her türlü dinlendiği, Alleben'in su ile kavuştuğu, macera parkında çocuklarımızın oynadığı konsepti tamamlamış olacağız. 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller' sloganını tamamlamış olacağız.

Su ve yeşilin buluştuğu Vadi Allaben için çalışmalar başlıyor

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Fatma Şahin, Gaziantep, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Su ve yeşilin buluştuğu Vadi Allaben için çalışmalar başlıyor - Son Dakika


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