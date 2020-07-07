Su verdiği köpekle arasında oluşan dostluk bağı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Su verdiği köpekle arasında oluşan dostluk bağı görenleri şaşırtıyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir vatandaşın, su verdiği sokak köpek ile başlayan dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir vatandaşın, su verdiği sokak köpek ile başlayan dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

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İlçede bir çay ocağında garson olarak çalışan Ömer Taşpınar, havanın sıcak olduğu bir günde susuz olduğunu fark ettiği köpeğe su ve yiyecek verdi.

O andan itibaren çalıştığı iş yerine ve çay servisi yaptığı yerlere de birlikte gelen köpekle aralarında dostluk bağı oluşan Taşpınar'ın, işinden ayrılmasından sonra da köpek eski çalıştığı yere gelmeyi sürdürdü.

Köpekle dostluklarının bu kadar ilerleyeceğini hiç düşünmediğini belirten Taşpınar, "Çiko" adını verdiği köpeğinin, yaptığı iyiliği asla unutmadığını dile getirdi.

Çoğu insandan görmediği dostluğu Çiko'da bulduğunu belirten Taşpınar, "Bizimkisi resmen bir aşk hikayesi oldu. Çarşıda beni gördüğünde yanıma koşarak geliyor. Boynuma atlıyor. Benimle oynuyor. Onu sevip suyunu veriyorum. Karnı açsa doyuruyorum. Zaten beni görünce bırakmıyor. Nereye gidersem benimle geliyor. Kaldırımda benimle yürüyor. Bir esnaf dükkanına girince beni bekliyor. Çay bahçesine benimle geliyor. Bisikletime bindiğimde bana eşlik ediyor." dedi.

Görenlerin bu duruma çok şaşırdığını anlatan Taşpınar, "Hayvan katliamı yapanları görünce çok üzülüyorum. Onları kınıyorum. Dili olmayan bu hayvanlardan kim ne ister? Görenler şaşırsa da aramızdaki dostluk uzun sürecek. Su verdiğim bir köpeğin bu kadar vefalı çıkacağını düşünmemiştim." diye konuştu.

Taşpınar, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Su verdiği köpekle arasında oluşan dostluk bağı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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