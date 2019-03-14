Son Dakika Haberleri: Su: Yeni Elmas raporu yayınlandı

Su: Yeni Elmas raporu yayınlandı

2 saat önce

22 Mart Dünya Su Günü yaklaşırken, TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan, "SU: Yeni Elmas" başlıklı raporda, yaşamsal bir kaynak olan suyun, iktisadi olarak da önemi ortaya konulurken, dünya ve Türkiye'de su kullanımına dair öne çıkan veriler ve beklentiler paylaşılıyor.

Su: Yeni Elmas raporu yayınlandı, System.String[]
22 Mart Dünya Su Günü yaklaşırken, TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan, "SU: Yeni Elmas" başlıklı raporda, yaşamsal bir kaynak olan suyun, iktisadi olarak da önemi ortaya konulurken, dünya ve Türkiye'de su kullanımına dair öne çıkan veriler ve beklentiler paylaşılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:25 

Dünya Su Günü, 22 Mart, Değerli Taş, Ekonomi
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