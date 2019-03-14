Su: Yeni Elmas raporu yayınlandı
2 saat önce
22 Mart Dünya Su Günü yaklaşırken, TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan, "SU: Yeni Elmas" başlıklı raporda, yaşamsal bir kaynak olan suyun, iktisadi olarak da önemi ortaya konulurken, dünya ve Türkiye'de su kullanımına dair öne çıkan veriler ve beklentiler paylaşılıyor.
22 Mart Dünya Su Günü
yaklaşırken, TSKB
Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan, "SU: Yeni Elmas
" başlıklı raporda, yaşamsal bir kaynak olan suyun, iktisadi olarak da önemi ortaya konulurken, dünya ve Türkiye
'de su kullanımına dair öne çıkan veriler ve beklentiler paylaşılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:25
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