"Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz" - Son Dakika

"Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz"

26.05.2021 14:00

"Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz" Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız: "Su yoksa hayat yok, su yoksa üretim yok, su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık "Su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık" Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovasında yağışların azlığı sebebiyle...

"Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz"

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız:

"Su yoksa hayat yok, su yoksa üretim yok, su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık

"Su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık"

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovasında yağışların azlığı sebebiyle kuraklık etkisini gösteriyor. Ovada sulanabilir ekili alanlarda ise sulama faaliyetleri devam ediyor. Kimsenin suyun bir damlasını dahi israf etmeye hakkı olmadığını belirten Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, "Su yoksa hayat yok, su yoksa üretim yok, su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık maalesef" dedi. Yağız, tarım seferberliğinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Konya'da hububat ve bakliyat ekili arazilerde yağışların yetersiz olmasından dolayı kayıplar yaşanırken, ekimi yapılan mısır tarlalarında da tarımsal faaliyetler devam ediyor. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Türkiye'nin mısır üretiminde yüzde 11 paya sahip olan Konya'da dane mısır ve kaba yemde kullanılan silaj mısırlarının ekiminin yapıldığını belirtti. Ülkede yaşanan kuraklığa rağmen İç Anadolu Bölgesi olarak arazilerde mısır, patates ekimlerini yaptıklarını belirten Yağız, "Bu yaşanan hububat ve bakliyattaki sıkıntıların ardından mısırda da sıkıntı yaşanmaması için üretime devam ediyoruz. Suyu üreticilerimizin bu yıl biraz daha itinalı kullanmasını tavsiye ediyoruz ama üretimi de sekteye uğratmadan devam etmesi gerektiğini söylüyoruz" dedi.

"Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz"

Üretimin aksamaması için Konya olarak mısır üretimine devam ettiklerini kaydeden Murat Yağız, "Hububatta yaşadığımız sıkıntıların devam etmemesi açısından mısırda da rekolte kaybına uğramamak adına üreticilere bilgilendirmeyi gerçekleştiriyoruz. Gece ve gündüz sıcaklıklarının açılmasından dolayı üretimle ilgili bilgilendirmelerimizi yaptık. Mısır üretiminde de can sularını verdik. İnşallah mısır üretiminde ülkemizin kuraklıktan dolayı rekolte kaybına uğramaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak burada tüm ülkemiz adına siyasilerimizden de talebimiz, 'tarımı siyaset üstü düşünelim, tarım seferberliği başlatalım, buğdayda, arpada, mısırda tüm ürettiğimiz ürünlerde ürün kayıplarının önüne geçilebilecek şekilde birlik beraberlik içerisinde hızlı bir şekilde tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"Su yoksa hayat yok, su yoksa üretim yok, su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık"

Suyun bir damlasını dahi israf etme haklarının olmadığını belirten Yağız, "83 milyon halkımızı da tasarrufa davet ederek üretim yapan çiftçilerimizi de uyarmak istiyorum. Damla sulama sistemlerini ve basınçlı sistemlerinin dışında vahşi sulama sistemlerinin kullanılmaması gerektiğini çünkü artık bundan sonra suyu israf gibi bir hakkımız kalmamıştır. Su yoksa hayat yok, su yoksa üretim yok, su yoksa kuraklığın bir diğer ismi kıtlık maalesef. Ondan dolayı üreticilerimizi de su tasarrufu yapmaya davet ediyorum"

Yağız, gece gündüz sıcaklık farkının dengesizliğinden ve mısır rekoltesinin de düşmemesi için sulamaların gece yapılmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bu yüzden rekolte kaybı yaşayabileceklerini ve ülkenin sıkıntıya girmemesi için çiftçilerin daha dikkatli davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz
Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz

Türkiye, Tarım, Mısır, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Tarım seferberliğinin ilan edilmesini talep ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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