SÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi GMAC'e üye olarak seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi GMAC'e üye olarak seçildi - Son Dakika Ekonomi

SÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi GMAC'e üye olarak seçildi

6 saat önce

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, akademik kurumlara ve lisansüstü işletme yönetimi eğitimi gören öğrencilere ürün ve hizmetler sağlayan Lisansüstü Yönetim Kabul Konseyi'ne (Graduate Management Admission Council'e GMAC) üye olarak seçildi.

SÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi GMAC'e üye olarak seçildi, System.String[]

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, akademik kurumlara ve lisansüstü işletme yönetimi eğitimi gören öğrencilere ürün ve hizmetler sağlayan Lisansüstü Yönetim Kabul Konseyi'ne  (Graduate Management Admission Council'e GMAC) üye olarak seçildi.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan raporda; fakültenin akreditasyonu, uluslararası üyelikleri ve sıralamaları; sunduğu programlar, GMAC üyesi olarak yapabileceği katkılar; etik ve şeffaf eğitim konularına yer verildi.

GMAC üyesi olabilmek için; komite tarafından aday gösterilme, yaklaşık üç yıl aktif olarak GMAC ile çeşitli konularda iş birliği gerçekleştirerek, okulun faaliyetlerini içeren bir rapor, GMAC üyesi iki farklı üniversitenin en az dekan veya dekan yardımcısı seviyesinden alınan referans mektubu ve okulun programlarının profili ve kabul şartları ile ilgili ayrı raporlamalar yapma şartları aranıyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Nihat Kasap, "Bu üyelik küreselleşen dünyada uluslararası düzeyde eğitim kalitemizi tescillemekle birlikte 'GMAC'in üniversitelerin birbirlerini keşfetmeleri ve değerlendirmeleri için gerekli araç ve bilgileri sağlama misyonuyla' uyumlu olarak kendi tecrübelerimizin ve görüşlerimizin aktif olarak bu üyelik içerisinde paylaşılması üniversitemizin değerini bir kez daha ortaya koydu" dedi.


Sabancı Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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