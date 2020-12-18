Su yükseldi 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı - Son Dakika

Su yükseldi 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı

18.12.2020 00:57
Su yükseldi 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde suların yükselmesiyle oluşan bir adacık üzerinde mahsur kalan 6 kişilik aile botlarla ekipler tarafından kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde suların yükselmesiyle oluşan bir adacık üzerinde mahsur kalan 6 kişilik aile botlarla ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde gezmeye çıkan bir aile, Murat Nehri'nden gelen suların az olduğunu görünce araçlarla adacık tarafına geçti. Baraj kapaklarının açılması ile sular yükseldi, 6 kişilik aile mahsur kaldı. Mahsur kalanlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Mahsur kalanları kurtarmak üzere bölgeye jandarma, polis, İtfaiyesi, UMKE ekipleri ve rafting botları gönderildi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışma ile adacık üzerinde kalanları botlarla kurtarıp kıyıya getirdi.

Kurtarılanlara ait olan 2 araç ise adacık üzerinde kaldı. - BİNGÖL

Murat Nehri, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su yükseldi 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı - Son Dakika


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