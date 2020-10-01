Suadiye'de yangın paniği - Son Dakika

KADIKÖY Suadiye'de bina girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Suadiye Kurudere sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri panoda çıkan yangına müdahale etti. Binada mahsur kalan bir kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Kurtarılan kişi korkuyla ağlamaya başladı. Bina sakini kadını, komşuları sakinleştirdi. Binadan kendi çabalarıyla çıkan Yıldız Boğaç, "Biz alt katta oturuyoruz. Elektirik kofralarının olduğu bir bölüm var. Patlamalar oldu. Yangın çıktı, bizde kaçtık çok duman oldu, bir kişi mahsur kaldı fakat can kaybı yok" şeklinde konuştu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.