Sualtı dans gösterisi hayran bıraktıDansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi - Son Dakika

- Sualtı dans gösterisi hayran bıraktı
Dansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi
PEKİN - Çin'de, bir festival öncesi gerçekleştirilen "Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Çin'de gerçekleştirilen Ejderha Teknesi Festivali eğlenceli gösterilere sahne oluyor. Festival öncesinde gerçekleştirilen Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dans gösterisi, "Tanrıça Luo'ya Övgü" isimli ünlü antik Çin tablosunda resmedilen sahneleri yorumluyor. Gösteriyi sahneleyen sanatçı, çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi.
Kaynak: İHA
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