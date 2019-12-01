Kepez Belediyesi'ne ait Adnan Menderes Yüzme Havuzu, Sualtı Hokeyi U15-U19 yaş ve yaş altı takımlarının kamplarına ev sahipliği yaptı.



Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, İstanbul Buz Yüzme ve Spor Kulübü, İstanbul Yüzme Kulübü ve Antalya Su Sporları Kulüplerinin, sualtı hokey takımları Antalya'da kamp yaptı. Kulüplerin, Sualtı Hokeyi U15- U19 yaş ve yaş altı gelişim kampı çalışmaları Kepez Belediyesi'nin Varsak'daki Adnan Menderes Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Spor branşlarında tesis yeterliliğinin çok önemli olduğuna değinen Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü Antrenörü Begüm Arıkan, "Özellikle su sporları branşında antrenmanların yapılacağı havuz çok önemli. Adnan Menderes Yüzme Havuzu tesisini kamp boyunca kullanmamızı sağlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ve ekibine güzel ev sahiplinden dolayı teşekkür ederiz. " dedi. İstanbul Buz Yüzme Spor Kulübü Antrenörü İrem Kökbaş da, kampın amacının alt yapı sporcularının kondisyon düzeylerini üst seviyelere çıkartmak olduğunu söyledi. - ANTALYA