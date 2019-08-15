Son Dakika Haberleri: Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası başlıyor
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Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası başlıyor

1 saat önce

Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, yarın İngiltere'nin Sheffield kentinde başlayacak.

Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası başlıyor, System.String[]
Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, yarın İngiltere'nin Sheffield kentinde başlayacak.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, son iki dünya şampiyonasında zirvede yer alan 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, ilk eleme maçında yarın Belçika ile karşılaşacak.
Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Dünya Şampiyonası'na toplam 13 ülke katılıyor.
Organizasyonda erkeklerde mücadele edecek Türkiye'nin kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Mert Erol, Fırat Karabul, Mert Doğan, Bedirhan Yıldız, Saadettin İbrahim Gençgil, Kaan Kutlu, Ömer Yunus Çoğan, Burak Koçak, Akın Özkan, Sarp Kutay Çetinkaya, Hakan Sofuoğlu, Deniz Yılmaz.
Dünya Şampiyonası, İngiltere, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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