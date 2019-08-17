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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

1 saat önce

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na 2 galibiyetle başladı.

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, System.String[]
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na 2 galibiyetle başladı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre son iki dünya şampiyonluğuna imza atan Erkek Milli Takımı, Sheffield şehrinde dün başlayan ve 24 Ağustos'ta sona erecek CMAS 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda açılışı 2 galibiyetle yaptı.
Belçika'yı ilk eleme maçında 9-0 mağlup eden milliler, Güney Afrika'yı da 3-1 yenmeyi başardı.
Türkiye eleme mücadelelerinde bugün Arjantin ile karşılaşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Çok güzel galibiyetlerle başladık. Özellikle Güney Afrika güçlü bir ülke. 3-1 yenmeyi başardık. Galibiyet serimize devam edeceğiz inşallah. Sporcularımızın konsantrasyonları çok iyi. Galibiyetle başlamak motivasyonumuzu pekiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda sporcular Mert Erol, Fırat Karabul, Mert Doğan, Bedirhan Yıldız, Saadettin İbrahim Gençgil, Kaan Kutlu, Ömer Yunus Çoğan, Burak Koçak, Akın Özkan, Sarp Kutay Çetinkaya, Hakan Sofuoğlu ve Deniz Yılmaz yer alıyor.
Bugüne kadar 23 yaş altı kategorisinde yapılan ancak bu yıl Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından 24 yaş altı olarak değiştirilen ve 2 yılda bir düzenlenen şampiyonada Türkiye, 2015 ve 2017'de birincilik kupasını kazanmıştı.
Dünya Şampiyonası, İngiltere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:25 Kaynak: AA
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