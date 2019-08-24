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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

44 dakika önce

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, System.String[]

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, Sheffield kentinde gerçekleştirilen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Yeni Zelanda ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı finale çıktı.

Son 2 Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan ay-yıldızlı takım, finalde bu akşam İngiltere ile karşılaşacak. Milli takım, elemelerde İngiltere ile oynadığı müsabakayı 4-2 kazanmıştı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yarı finalde Yeni Zelanda ile oynanan maçın çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Yeni Zelanda'ya eleme maçlarında yenilmiştik. Bir nevi rövanş oldu ve bu rövanştan tek golle galip ayrılarak finale çıktık. Finaldeki rakibimiz ise İngiltere. Çok güçlü bir rakip. Millilerimiz gerçekten muhteşemler. Müthiş bir motivasyon var. Şampiyonluk kupasına odaklanmış durumdayız. İnşallah 3. kez dünya şampiyonu olacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası, İngiltere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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