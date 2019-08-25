Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, finalde ev sahibi İngiltere ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Deniz Yılmaz, Mert Doğan ve Ömer Yunus Çoğan'ın golleriyle 3-1 kazanan milliler, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti.

Güney Afrika'yı 5-1 yenen Yeni Zelanda ise üçüncü sırayı aldı.