Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı tarih yazdı

İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Mili Takımı, finalde İngiltere'yi yenerek şampiyon oldu.



Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de tarih yazdı. Sheffield kentinde gerçekleştirilen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Yeni Zelanda'yı yenerek finale kalan Türkiye, şampiyonluk maçında ev sahibi İngiltere ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'yi 3-1 mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, Türk spor tarihinde takım sporlarında üst üste üç kez şampiyon olan tek takım unvanını elde etti. - İSTANBUL