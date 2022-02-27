Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı

27.02.2022 18:32

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda hem kadın hem de erkeklerde Kocaeli Deniz Yıldızları birinci oldu.

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda hem kadın hem de erkeklerde Kocaeli Deniz Yıldızları birinci oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yüzme Havuzu'nda 11 kadın ve 21 erkek takımının katılımıyla düzenlenen şampiyona, bugünkü final maçlarıyla sona erdi.

Erkekler final maçında Kocaeli Deniz Yıldızları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) 3-1 mağlup etti. Kadınlar final maçında ise Kocaeli Deniz Yıldızları, ODTÜ'yü 8-0 yendi.

Hem kadın hem de erkeklerde Kocaeli Deniz Yıldızları şampiyonluğa ulaşırken, ODTÜ'nün kadın ve erkek takımları organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonada kadınlarda İstanbul Marmara Spor Kulübü, erkeklerde ise İstanbul Olimpik Yüzme Kulübü üçüncü oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren takım ve oyunculara kupa ile madalyalarını Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, asbaşkan Levent Ucuzal, yönetim kurulu üyeleri Ferda Büyükbaykal ve Bayrak Arıburun takdim etti.

Başkan Oğuz Aydın, 4 gün süren şampiyonayı çok başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Son derece çekişmeli müsabakalar oldu. Erkeklerde ve kadınlarda Kocaeli Deniz Yıldızları birinci oldu. Çok katılımlı ve çok çekişmeli bir organizasyon olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü kadınlarda ve erkeklerde milli takım kadrosunu buradan seçeceğiz. Teknik ekip tarafından incelemeler yapıldı, belirleyeceğimiz bu aday milli takımı kulüplere bildirerek temmuz ayında İstanbul'da yapılacak uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edecek çocuklarımızı buradan seçeceğiz. Başarı grafiğimiz her geçen gün yükseliyor, bu çocuklarla ay-yıldızlı bayrağımızı zirvelere götürmenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah."

ODTÜ'ye şampiyonaya verdiği destekler dolayısıyla teşekkür eden Aydın, "Havuz çok iyiydi, yarışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde hiçbir aksaklık yaşamadık. Tabii ki Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına, sporcularımıza çorba dağıtımını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Varlıklarıyla bize güç verdiler. Biz de bu sporun Türkiye'ye yayılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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