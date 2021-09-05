Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) Kocaeli'de düzenlenen Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonaya 23 spor kulübünden 20 erkek ve 12 kadın takımı, 345 sporcuyla katıldı.

Müsabakalar sonucunda Erkekler 1. Ligi'nde Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Spor Kulübü ikinci, Olimpik Yüzme Kulübü üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinciliği, Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü ikinciliği, Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 2. Ligi'nde ilk 3'te sırasıyla Derin Ege Spor Kulübü, Ege Sualtı Sporları Kulübü, Marmara Spor Kulübü yer aldı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.???????