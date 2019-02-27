Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası
52 dakika önce
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) düzenlediği Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası müsabakaları yarın Çanakkale'de start alacak.
Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) düzenlediği Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası müsabakaları yarın Çanakkale
'de start alacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü sona erecek müsabakalara 13 kadın ve 19 erkek takımı katılacak.
Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda Kocaeli
, Mersin
, İzmir
, İstanbul
, Kayseri
, Ankara
ve Çanakkale'den takımlar yer alacak.
Karşılaşmalar sonunda Sualtı Hokeyi A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Milli Takımı seçmeleri de yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:07 Kaynak: AA
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