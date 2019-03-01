Son Dakika Haberleri: Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası

Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası

1 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmeleri Çanakkale'de başladı.

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
(TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve
milli takım seçmeleri Çanakkale'de başladı.

Sualtı Hokeyi
Federasyon Kupası ve milli takım seçmelerinin seremonisi
gerçekleştirildi. Müsabakalarda 13 kadın, 19 erkek
takımı mücadele ediyor.

Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme
Havuzu'ndaki seçmelere Kocaeli, Mersin, İzmir, İstanbul, Kayseri,
Ankara ve Çanakkale'den 21 spor kulübü katılıyor.

Maçlar
sonunda Sualtı Hokeyi A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Milli Takım seçmeleri
yapılacak.

TSSF Başkanı
Doç. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, bu organizasyonun Türkiye Şampiyonası için çok ciddi bir hazırlık olduğunu söyledi.

Bu organizasyonları önemsediklerini ifade eden Özen, "Sualtı hokeyi bizim son 10 yıldır her
sene üzerine koyarak uluslararası şampiyonalarda, uluslararası
arenalarda ülkemizi, federasyonumuzu en üst basamaklarda altın
madalya ile temsil ettiğimiz, bir spor branşımız. Federasyon turnuvası, Türkiye Şampiyonası öncesi önemli bir
hazırlık turnuvası ve milli takım aday kadrosunun seçimi de
burada başlıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Çanakkale, Türkiye, Spor
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