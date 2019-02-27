Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası Heyecanı Çanakkale'de Başlıyor
40 dakika önce
TSSF tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmeleri, 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştiriliyor.
Yarın başlayacak müsabakalara 13 bayan, 19 erkek takımı katılıyor.
Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmelerinde Kocaeli, Mersin, İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara ve Çanakkale'den 21 spor kulübünün 13 bayan, 19 erkek takımı madalya için mücadele edecek. Maçlar sonunda Sualtı Hokeyi A Milli Takım ve U23 Milli Takım seçmeleri yapılacak. 1 -3 Mart tarihlerindeki kupa maçları gün boyunca TSSF'nin youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Katılan bütün takımlara başarılar dilediğini ifade eden TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Sualtı hokeyinde dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz. Bu başarımızı, federasyon maçları sonunda belirleyeceğimiz Milli Takım kadrolarımızla bu yıl da devam ettireceğiz" dedi.
Doç. Dr. Özen, Federasyon Kupası organizasyonuna verdikleri destekten dolayı Spor Genel Müdürlüğü, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi'ne teşekkür ettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:57 Kaynak: Bültenler
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