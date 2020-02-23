Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmeleri tamamlandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Federasyon Kupası'na 10'u kadın, 17'si erkek toplam 27 takım katıldı.
Kadınlar final maçında Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü'nü 5-4 yenen İstanbul Bilimsel Yüzme Eğitim Kulübü, kupanın sahibi oldu.
Erkeklerde ise Deniz Yıldızları Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü'ne 6-3 üstünlük kurarak kupada şampiyonluğa ulaştı.