Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika
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Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası yarın İstanbul'da başlayacak

7 saat önce

Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmeleri, yarın Beylikdüzü'nde başlayacak.

Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası yarın İstanbul'da başlayacak, System.String[]

Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmeleri, yarın Beylikdüzü'nde başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen organizasyonda, 17 erkek, 10 kadın takımı olmak üzere toplam 17 ekip mücadele edecek.

Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yarın başlayacak organizasyon, 23 Şubat Pazar günü sona erecek.

Yarışmalar sonrasında Sualtı Hokeyi Milli Takım kadrosu da belirlenecek.

Son dünya şampiyonasında erkeklerde 3. olan Türkiye, bu yıl 27 Temmuz-2 Ağustos'ta Avustralya'da düzenlenecek Sualtı Hokeyi Elit Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" İstanbul'daki bu yarışma, milli takımımızın bel kemiğini oluşturacak kadroyu ortaya çıkaracak. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Bu organizasyonumuza destek veren başta Spor Genel Müdürlüğümüz olmak üzere İstanbul ve Beylikdüzü Gençlik ve Spor müdürlüklerine, Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Belediyesine çok teşekkür ediyoruz."

Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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