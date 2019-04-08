Son Dakika Haberleri: Sualtı Hokeyi Şampiyonasında ODTÜ Şampiyon

Sualtı Hokeyi Şampiyonasında ODTÜ Şampiyon

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ev sahipliğinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun düzenlediği Sualtı Hokeyi Erkekler 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ve Kadınlar Federasyon Kupası'nda şampiyon Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu.

Sualtı Hokeyi Şampiyonasında ODTÜ Şampiyon, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ev sahipliğinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun düzenlediği Sualtı Hokeyi Erkekler 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ve Kadınlar Federasyon Kupası'nda şampiyon Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu.

TSSF'nin 2018 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon kapsamında düzenlenen şampiyonada, 18 spor kulübünden kadın ile erkek takımları madalya ve kupa için mücadele verdiler. Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren karşılaşmalarda, Kadınlar Federasyon Kupası Yarışması'nda birinciliği ODTÜ Su Sporları Kulübü, ikinciliği Buz Sualtı Spor Kulübü, üçüncülüğü de Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü elde etti.

Türkiye Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası'nda ise ODTÜ Su Sporları Kulübü birinci, Deniz Yıldızları Spor Kulübü ikinci, Denizaltı Su Sporları Kulübü de üçüncü oldu.

Derece elde eden takımlara kupa ve madalyaları Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet tarafından verildi.

TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras, yaptığı açıklamada, şampiyon olan ve dereceye giren takımları başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye'nin sualtı sporları alanında dünyada adından söz ettirdiğini belirten Aras, "Çalışarak, alt yapıya önem vererek Türkiye'yi sualtı sporları arasında dünyada önemli yerlere getirmeyi başardık. Sualtı hokeyinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız var. Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz şampiyonayı milli takım hocalarımız da takip etti. Buradaki sporculardan, dünya şampiyonluğunu elde etmek için milli takımımızı oluşturacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:04 Kaynak: İHA

Türkiye, Dumlupınar, Spor
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