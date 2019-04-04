Sualtı Hokeyi U23 Erkekler Şampiyonası Heyecanı Kütahya'da Başladı

Şampiyonaya 18 spor kulübünden bayan ve erkek takımları katılıyor. 16 erkek takımı şampiyonada, 7 bayan takımı ise federasyon kupasında mücadele ediyor.

Sualtı Hokeyi U23 Erkekler Türkiye Şampiyonası ve Bayanlar Federasyon Kupası müsabakaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 4- 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın açılış töreni 5 Nisan Cuma saat 16:00'da, kapanış ve madalya töreni ise 7 Nisan Pazar saat 14:00'da Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. 7 bayan takımı federasyon kupası, 16 erkek takımı Türkiye şampiyonu olmak için 4 gün boyunca sualtında çekişmeli maçlar oynayacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, katılan bütün takımlara başarılar dilediğini belirterek, "Kütahyalı sporseverler heyecanlı mücadeleleri izleyecekler. Dünyada söz sahibi olduğumuz bu branşımızda genç sporcularımız insanüstü bir performans ortaya koyuyorlar. Bu maçlar, milli takım kadrosu izleme süreci açısından da değerlendirilecek" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e, Kütahya Valiliği'ne, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Spor Toto kurumuna, Central Rent A Car'a ve organizasyon ekibine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.