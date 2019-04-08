Sualtı Hokeyinde ODTÜ'den Çifte Zafer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 4-7 Nisan tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası yarışlarında birincilik, ODTÜ Spor Kulübü bayan ve erkek takımlarının oldu. 18 spor kulübünden 16 erkek takımı şampiyonada, 7 bayan takımı ise federasyon kupasında 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Sualtında yapılan zorlu maçların ardından Sualtı Hokeyi U23 Erkekler Türkiye Şampiyonluğu kupasını ODTÜ Spor Kulübü kaldırdı. Deniz Yıldızları Spor Kulübü ikinci, Denizatı Su SporlarıKulübü üçüncü oldu. Bayanlar kategorisinde yapılan Sualtı Hokeyi U23 Bayanlar Federasyon Kupası'nda ise yine ODTÜ Spor Kulübü birinci olurken, Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü ikincilik, Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Türkiye Şampiyonluğunda ve Federasyon Kupası'nda ilk üçe giren takımlara madalya ve kupaları, kapanış ve ödül töreninde takdim edildi. Ödül törenine TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Acet, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Kültür ve Spor Şube Müdürü Ali Akyol, TSSF Kütahya İl Temsilcisi Ayhan Karakoç ve TSSF Spor Koordinatörü İrfan Kara katıldı.

Kapanış konuşmasını yapan TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras, "Madalya alan takımları tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese, özellikle üniversitenin havuzunu şampiyonaya açan Dumlupınar Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası'yla ilgili açıklama yapan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Katılan bütün takımlara teşekkür ediyorum. Madalya alan spor kulübü takımlarımızı alkışlıyorum ve onları performanslarından dolayı gönülden kutluyorum. Sualtı hokeyi, dünyada en iddialı olduğumuz su altı sporları branşlarından. Altyapıdan yetişen sporcularımız, bu iddiamızı sürdürmek için bizim en büyük hazinemiz" dedi.

Doç. Dr. Şahin Özen, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yönetimine, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Spor Toto ve Central Rent A Car'a katkılarından dolayı teşekkür etti.