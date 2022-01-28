Üye Girişi
SUALTI KURMARMA EKİBİ, BUZ TUTAN GÖLDE TATBİKAT YAPTI - Son Dakika

SUALTI KURMARMA EKİBİ, BUZ TUTAN GÖLDE TATBİKAT YAPTI

28.01.2022 11:05

MALATYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 'Su Altı Arama Kurtarma Ekibi', buz tutan Orduzu Pınarbaşı Gölü'nde tatbikat yaptı.

MALATYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 'Su Altı Arama Kurtarma Ekibi', buz tutan Orduzu Pınarbaşı Gölü'nde tatbikat yaptı. Kondisyonlarını sürekli üst seviyede tutmak için düzenli antrenman yapan 8 kişilik ekip, hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu ve üzeri 30 santim kalınlıkta buz tutmuş gölde dalış yaptı. 42 metreye kadar dalış yapabilen ekip üyeleri, bugüne kadar Malatya'nın yanı sıra birçok kentte sualtı kurtarma çalışmalarına katıldı.

2001 yılında kurulan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, dondurucu soğuklarda da hayat kurtarmak için eğitim tatbikatlarını sürdürüyor. Üzeri 30 santim kalındığında buz tutan Orduzu Pınarbaşı Gölü'nde 8 kişiden oluşan ekip, hava sıcaklığı eksi derecelerde olmasına rağmen kondüksiyonlarını sürekli üst seviyede tutmak için dalış yapıp, tatbikat kapsamında arama gerçekleştiriyor. Dalgıçlar, 42 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. SAT Komandoları gibi gölde eğitimlerini sürdüren ekip, ülke genelinde yaşanan bir çok sualtı olayının operasyona katıldı.

Aynı zamanda 21 yıldır profesyonel dalgıç olan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Türkiye'de sualtı arama kurtarma ekibini ilk kuran belediyelerdeniz. Kuruluşumuzdan itibaren Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir boğulma olayı yaşandığı zaman bizim arkadaşlarımız gidip o olaylara müdahale ediyor. Kuruluşumuzdan bu yana 402 vakaya gittik. Olası durumlara karşı hazır olmak için sürekli eğitimler, tatbikatlar yapıyoruz dedi.

Her mevsim tatbikat yaptıklarını dile getiren Katipoğlu, Kışın da şuan Orduzu Pınarbaşı Göleti'ndeyiz. Burada gölet buz tutmuş. Buzu kırıp içerisinde dalış eğitimlerimizi, dalış tatbikatımızı yapacağız. Her mevsime uygun özel elbiselerle bu dalışları yapıyoruz. Kışın kış kıyafetleri olarak 'kuru elbise' diye tabir ettiğimiz elbiselerle dalış yapacağız diye konuştu.

Sualtı Arama Kurtarma Tim Amiri ve Eğitmen Dalgıcı Bahattin Yıldırım ise her dalışlarının bir anı olduğunu kaydederek, En son 2 yıl kadar önce bir vatandaşımızın balıkçı teknesi batmıştı. Tekneyi çıkartmak için dalış badim Mustafa Akbal ile tekneye iniş yapmıştık. Suda görüş olmadığı için teknenin üzerindeki ağlara düştük. Ağların içerisinden ikimizinde çıkması artık çok zorlaşmıştı. Suda görüş yok ve derinlikte çok fazlaydı. Mustafa arkadaşım beni bırakmak istemiyordu, ben de onu bırakmak istemiyordum ama en azından birimiz kurtulup dışarıdan destek alabiliriz veyahut o süreci daha iyi değerlendiririz düşüncesiyle Mustafa arkadaşımı gönderdim, o gitmek istemiyordu fakat zorla gönderdim. Ama tekrar bana yardıma geleceklerini biliyordum dalgıçların. Diğer bana yardıma gelen dalgıçlar aynı ağa düşeceğini bildiğim için tüm tesisatımı bırakarak suyun altından serbest çıkış dediğimiz 17 metre derinlikten serbest çıkış yaparak çıkmıştım. O gün Mustafa arkadaşımın elini bana uzatışını hiç unutamıyorum diye konuştu.

SUALTI KURMARMA EKİBİ, BUZ TUTAN GÖLDE TATBİKAT YAPTI
SUALTI KURMARMA EKİBİ, BUZ TUTAN GÖLDE TATBİKAT YAPTI
SUALTI KURMARMA EKİBİ, BUZ TUTAN GÖLDE TATBİKAT YAPTI

YORUMLAR
500

Arama Kurtarma, Tatbikat, Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SUALTI KURMARMA EKİBİ, BUZ TUTAN GÖLDE TATBİKAT YAPTI - Son Dakika


19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç pert oldu! O anlar kamerada         
10:13
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi         
08:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
11:06 Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı
11:04 Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu
11:00 Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü
10:48 Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
10:45 ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı
10:44 Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi!
10:36 Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 11:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: SUALTI KURMARMA EKİBİ, BUZ TUTAN GÖLDE TATBİKAT YAPTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement