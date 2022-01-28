SUALTI KURMARMA EKİBİ, BUZ TUTAN GÖLDE TATBİKAT YAPTI - Son Dakika

MALATYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 'Su Altı Arama Kurtarma Ekibi', buz tutan Orduzu Pınarbaşı Gölü'nde tatbikat yaptı. Kondisyonlarını sürekli üst seviyede tutmak için düzenli antrenman yapan 8 kişilik ekip, hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu ve üzeri 30 santim kalınlıkta buz tutmuş gölde dalış yaptı. 42 metreye kadar dalış yapabilen ekip üyeleri, bugüne kadar Malatya'nın yanı sıra birçok kentte sualtı kurtarma çalışmalarına katıldı.

2001 yılında kurulan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, dondurucu soğuklarda da hayat kurtarmak için eğitim tatbikatlarını sürdürüyor. Üzeri 30 santim kalındığında buz tutan Orduzu Pınarbaşı Gölü'nde 8 kişiden oluşan ekip, hava sıcaklığı eksi derecelerde olmasına rağmen kondüksiyonlarını sürekli üst seviyede tutmak için dalış yapıp, tatbikat kapsamında arama gerçekleştiriyor. Dalgıçlar, 42 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. SAT Komandoları gibi gölde eğitimlerini sürdüren ekip, ülke genelinde yaşanan bir çok sualtı olayının operasyona katıldı.

Aynı zamanda 21 yıldır profesyonel dalgıç olan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Türkiye'de sualtı arama kurtarma ekibini ilk kuran belediyelerdeniz. Kuruluşumuzdan itibaren Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir boğulma olayı yaşandığı zaman bizim arkadaşlarımız gidip o olaylara müdahale ediyor. Kuruluşumuzdan bu yana 402 vakaya gittik. Olası durumlara karşı hazır olmak için sürekli eğitimler, tatbikatlar yapıyoruz dedi.

Her mevsim tatbikat yaptıklarını dile getiren Katipoğlu, Kışın da şuan Orduzu Pınarbaşı Göleti'ndeyiz. Burada gölet buz tutmuş. Buzu kırıp içerisinde dalış eğitimlerimizi, dalış tatbikatımızı yapacağız. Her mevsime uygun özel elbiselerle bu dalışları yapıyoruz. Kışın kış kıyafetleri olarak 'kuru elbise' diye tabir ettiğimiz elbiselerle dalış yapacağız diye konuştu.

Sualtı Arama Kurtarma Tim Amiri ve Eğitmen Dalgıcı Bahattin Yıldırım ise her dalışlarının bir anı olduğunu kaydederek, En son 2 yıl kadar önce bir vatandaşımızın balıkçı teknesi batmıştı. Tekneyi çıkartmak için dalış badim Mustafa Akbal ile tekneye iniş yapmıştık. Suda görüş olmadığı için teknenin üzerindeki ağlara düştük. Ağların içerisinden ikimizinde çıkması artık çok zorlaşmıştı. Suda görüş yok ve derinlikte çok fazlaydı. Mustafa arkadaşım beni bırakmak istemiyordu, ben de onu bırakmak istemiyordum ama en azından birimiz kurtulup dışarıdan destek alabiliriz veyahut o süreci daha iyi değerlendiririz düşüncesiyle Mustafa arkadaşımı gönderdim, o gitmek istemiyordu fakat zorla gönderdim. Ama tekrar bana yardıma geleceklerini biliyordum dalgıçların. Diğer bana yardıma gelen dalgıçlar aynı ağa düşeceğini bildiğim için tüm tesisatımı bırakarak suyun altından serbest çıkış dediğimiz 17 metre derinlikten serbest çıkış yaparak çıkmıştım. O gün Mustafa arkadaşımın elini bana uzatışını hiç unutamıyorum diye konuştu.