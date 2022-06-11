Sualtı polisinden hayati uyarı - Son Dakika
Üye Girişi

Sualtı polisinden hayati uyarı

11.06.2022 12:57
Sualtı polisinden hayati uyarı

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, bataklıkların ve kuvvetli akıntıların oluşabileceği kanal, gölet ve barajlarda serinlemenin hayati risk oluşturduğunu bildirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, bataklıkların ve kuvvetli akıntıların oluşabileceği kanal, gölet ve barajlarda serinlemenin hayati risk oluşturduğunu bildirdi.

Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlileri, Van başta olmak üzere bölge illerinde de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 4 Haziran 2022 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehre düşerek kaybolan 2 vatandaşın arama-kurtarma çalışmalarına katılan 5 kurbağa adam, 2 şahsın cansız bedenine ulaştı. 5 Haziran 2022 tarihinde Ağrı'nın Patnos ilçesindeki barajda kaybolan 1 şahıs için de görevlendirilen 5 kurbağa adam, vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

Bataklıkların ve kuvvetli akıntıların oluşabileceği kanal, gölet ve barajlara serinlemek ya da yüzmek için girmenin hayati risk oluşturduğunu ifade eden sualtı polisi, "Lütfen uyarı levhalarını dikkate alın. Su hayattır, can almasın" uyarısında bulundu. - VAN

Sualtı polisinden hayati uyarı
Sualtı polisinden hayati uyarı
Sualtı polisinden hayati uyarı

YORUMLAR
500
AK Parti Van il Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile bir esnaf arasında hayat pahalılığı tartışması: Bunun sorumlusu sizsiniz AK Parti Van il Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile bir esnaf arasında hayat pahalılığı tartışması: Bunun sorumlusu sizsiniz 'Cep Herkülü'nü oynayan genç yetenek, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun anısını yaşatmaya devam ediyor 'Cep Herkülü'nü oynayan genç yetenek, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun anısını yaşatmaya devam ediyor
Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sualtı polisinden hayati uyarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Sualtı polisinden hayati uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement