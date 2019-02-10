Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
(TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Ragbisi 18 Yaş Altı Federasyon Kupası'nı erkeklerde 50. Yıl İlköğretim Okulu, kızlarda Ege
UWR Spor Kulübü kazandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca
Sosyal Yaşam Kampüsü Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 8 erkek, 6 kız takım katıldı.
Müsabakalar sonrası erkeklerde 50. Yıl İlköğretim Okulu Spor Kulübü birinci, Ege UWR Spor Kulübü ikinci, İBB
Spor Kulübü üçüncü oldu.
Kızlarda ise Ege UWR Spor Kulübü birinciliği, İBB Spor Kulübü ikinciliği, 50. Yıl İlköğretim Okulu Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, yarışmaya katılan bütün takımları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.