Son Dakika Haberleri: Sualtı Ragbisinde Federasyon Kupası Heyecanı Yarın İzmir'de Başlıyor

Sualtı Ragbisinde Federasyon Kupası Heyecanı Yarın İzmir'de Başlıyor

37 dakika önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sualtı Ragbisi 18 Yaş Altı Federasyon Kupası yarın İzmir'de başlıyor.

Sualtı Ragbisinde Federasyon Kupası Heyecanı Yarın İzmir'de Başlıyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampusu Yüzme Havuzu'nda 8-9 Şubat'ta bayan ve erkek takımlar kategorisinde yapılacak Federasyon Kupası mücadelelerine 8 spor kulübünden 8 erkek, 6 bayan takımı katılacak.

Sualtı ragbisinde genç bayanlarda dünya şampiyonu, genç erkeklerde ise dünya üçüncüsü bir ülke olduğumuza dikkat çeken TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, Sualtı Ragbisi 18 Yaş Altı (U18) Federasyon Kupası'na katılacak bütün takımlara başarılar dilediğini belirterek, "Umuyorum ki son derece güzel mücadeleler izleyeceğiz. Yaptığımız her ulusal yarışma, uluslararası yarışmalara yönelik sporcularımızın performansını arttırmaktadır. Sporcularımızın, antrenör ve kulüplerimizin azmi sayesinde sualtı ragbisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Bunu devam ettireceğiz" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Özen, organizasyona verdikleri destekten dolayı Spor Genel Müdürlüğü'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Genel Yönetim Direktörü Mustafa Ağme'ye, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Spor Toto ve Central Rent A Car'a teşekkür ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:58 Kaynak: Bültenler

Buca, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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