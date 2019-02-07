Sualtı Ragbisinde Federasyon Kupası Heyecanı Yarın İzmir'de Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampusu Yüzme Havuzu'nda 8-9 Şubat'ta bayan ve erkek takımlar kategorisinde yapılacak Federasyon Kupası mücadelelerine 8 spor kulübünden 8 erkek, 6 bayan takımı katılacak.

Sualtı ragbisinde genç bayanlarda dünya şampiyonu, genç erkeklerde ise dünya üçüncüsü bir ülke olduğumuza dikkat çeken TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, Sualtı Ragbisi 18 Yaş Altı (U18) Federasyon Kupası'na katılacak bütün takımlara başarılar dilediğini belirterek, "Umuyorum ki son derece güzel mücadeleler izleyeceğiz. Yaptığımız her ulusal yarışma, uluslararası yarışmalara yönelik sporcularımızın performansını arttırmaktadır. Sporcularımızın, antrenör ve kulüplerimizin azmi sayesinde sualtı ragbisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Bunu devam ettireceğiz" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Özen, organizasyona verdikleri destekten dolayı Spor Genel Müdürlüğü'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Genel Yönetim Direktörü Mustafa Ağme'ye, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Spor Toto ve Central Rent A Car'a teşekkür ettiğini belirtti.