Son Dakika Haberleri: Sualtı Ragbisinde Federasyon Kupası Heyecanı Başlıyor

Sualtı Ragbisinde Federasyon Kupası Heyecanı Başlıyor

55 dakika önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Ragbisi 18 Yaş Altı Federasyon Kupası yarın İzmir'de başlayacak.

Sualtı Ragbisinde Federasyon Kupası Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Ragbisi 18 Yaş Altı Federasyon Kupası yarın İzmir'de başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yüzme Havuzu'nda 8-9 Şubat'ta, kadın ve erkek takımlar kategorisinde yapılacak organizasyona 8 spor kulübünden 8 erkek ve 6 kadın takımı katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, takımlara başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Umuyorum ki, son derece güzel mücadeleler izleyeceğiz. Yaptığımız her ulusal yarışma, uluslararası yarışmalara yönelik sporcularımızın performansını arttırmaktadır. Sporcularımızın, antrenör ve kulüplerimizin azmi sayesinde su altı ragbisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Bunu devam ettireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:19 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, İzmir, Spor
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