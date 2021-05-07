Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak" - Son Dakika

Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak"

07.05.2021 13:25
Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen:

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, 25 Temmuz'un 'Dünya Boğulmayı Önleme Günü' olarak ilan edilmesinin boğulmalara karşı bilinç ve farkındalık düzeyini artıracak bir karar olduğunu belirtti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, 25 Temmuz'un 'Dünya Boğulmayı Önleme Günü' olarak ilan edilmesinin boğulmalara karşı bilinç ve farkındalık düzeyini artıracak bir karar olduğunu belirtti.

TSSF'den yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan karar ile tüm dünya ülkelerinde artık her yıl 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü, çeşitli etkinliklerle gündeme gelecek. İnsanlar bu konuda yeterince bilinçlenirse, dünyada her yıl boğulma sonrası yaşanan yüz binlerce ölümü önlemek mümkün olabilecektir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve "BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak." diyen federasyon başkanı Şahin Özen, şunları kaydetti:

"Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre dünyada her yıl 360 bin kişi suda boğularak hayatını kaybediyor. Kazaya bağlı ölümler arasında boğulmayla gelen ölümler yüzde 7'lik oranla dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 28 Avrupa ülkesinde boğulmaya bağlı ölümlerde Türkiye 21. sırada. Her yıl ülkemizde ortalama 900 vatandaşımız boğulmalar sonunda hayatını kaybediyor. Türkiye'de boğulmaya bağlı ölümler, kazara meydana gelen ölümlerde trafik kazalarından sonra ikinci sırada. Boğulmaların en çok yaşandığı yaz mevsimi yaklaşıyor. Sıcaklığın artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın denizde ya da iç sularımızda, havuzlarda çok dikkatli olmasını istiyoruz. Cankurtaran olmayan havuz, sahil ya da iç sularda serinleme ihtiyacının, insanları boğulma riskine karşı savunmasız bıraktığını unutmayalım."

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Boğulma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: 'BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak' - Son Dakika Spor


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