Şuana Kadar Hiçbir Teklif Almadım"

Spor Toto Süper Lig'de 13 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor
'un teknik direktörü Okan Buruk
, "Kazandığımız taktirde yukarı çıkma şansımız devam ediyor. Rakibimizle aramızda 7 puan farkı korumak ve artırmak için sahaya çıkacağız." dedi.
Buruk, Mehmet Cengiz
Tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, son hafta Beşiktaş
'a karşı 7-2 kaybettiklerini hatırlatarak, "Sonuç olarak unutmamız gereken oyun olarak ise unutmamamız gerek bi maç oldu. Oyun olarak çok iyi işler yaptık. Bu senenin en iyi oyunlarından birini oynadık. Maçtan sonra verileri aldığımızda şut, topa sahip olma, ceza sahasına giriş ve ortalar hep en çok bizde olmuş. Topu 8.4 saniyede geri kazanmışız. Bu senenin en iyi sürelerinden biri. 33 dakika top bizde kalmış. Sonuca bakınca 7-2 kaybetmişiz. Maçı kazanan her zaman haklıdır. Biz ise oynadığımız oyunun üzerine koyarak, oyunu daha iyi yönetip sonlandırdığımız, gol yemediğimiz maçlar oynamak istiyoruz." diye konuştu.
Beşiktaş maçından çıkaracakları artılar ve eksiler olduğunun altını çizen Buruk, "Maçın skoruna bakan herkes '7-2 maç bitmiş. Ne anlatıyorsun?' diyebilir ama oyun ortada. Taraftarımız futbolcuları maçın ardından tribüne çağırarak alkışladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu maçı oyun olarak spor kamuoyu objektif olarak değerlendirenleri çok az gördük. Rize halkı takımı çağırarak futbolu bilen bir şehir olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.
Buruk, Beşiktaş karşısında kapanıp, defans yapıp 1-0 karaktersiz bir oyun ile kaybetmek yerine bu şekilde kaybetmenin kendisine daha doğru geldiğini ifade etti.
Maçta yaşanan VAR tartışmalarının şaşırtıcı olduğunu, Kolombiya
liginde izlediği bir maçta maçın hakeminin VAR işareti yaparak bir pozisyonu değerlendirdiğini kaydeden Buruk, şöyle devam etti:
"Öğrendiğimiz kadar Kolombiya'da VAR sistemi yokmuş. Bizim maçta da aynı. VAR ama yokmuş. Sadece kendimize ilişkin değerlendirmiyoruz. İlk yarıda da Beşiktaş lehinde kornerden gelen topta bir pozisyon penaltı olarak değerlendirilebilir. Bizim yediğimiz 2 gol için VAR kullanılabilirdi. Vedat'ın attığı golde VAR çizgisi çizildi. Bizimkilerle ilgili çizilmedi. Konu Çaykur Rizespor olunca fazla konuşulmayacağını zaten biliyorduk."
-"Göztepe kaliteli kadro ve teknik ekibe sahip."
Zor bir maça çıkacaklarını aktaran Buruk, ""Göztepe kaliteli kadro ve teknik ekibe sahip. Güçlü bir taraftar ve camaya sahip. Türkiye
'nin bu anlamda taraftar anlamında en coşkulu taraftarı. Takım olarak ilk yarıda performansları yüksekti. Düşüşe geçtiler. Teknik adam değişikliğinden sonra zaman zaman iyi oynamalarına rağmen karşılığını alamadılar. Akhisarspor'a karşı iç sahada kaybettiler. Göztepe kaybettiği için son yedi haftaya bu korku ile giriyor." şeklinde konuştu.
İç sahada oynayacaklarına değinen Buruk, "Puanlara ve maçın gününe bakınca zor olacak. Kazandığımız taktirde yukarı çıkma şansımız devam ediyor. Rakibimizle aramızda 7 puan farkı korumak ve artırmak için sahaya çıkacağız. İki takımında hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için zor bir karşılaşma olacak. Kazandığımız maçları tekrar hatırlayıp oynadığımız oyunun üzerine koyarak kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Buruk, herhangi bir teklif alıp almadığı yönündeki soruya ise "Şu anda hiçbir teklif almadım. Rize'de yöneticilerimiz ile abi kardeş gibiyiz. Önce yedi maçlık dönemin üstesinden gelmeliyiz. Benimle birlikte sözleşmeleri biten oyuncular var. Onlarla ilgili kararlarda olacak. Bu süreci önümüzdeki haftalardan itibaren aramızda konuşur hallederiz. " şeklinde yanıtladı.