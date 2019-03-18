Suarez 15 Gün Sahalardan Uzak Kalacak
1 saat önce
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, Real Betis mücadelesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Barcelona
'nın yıldız futbolcusu Luis Suarez
, Real Betis
mücadelesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak. Barcelona'nın deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Real Betis müsabakasının son bölümünde sakatlık yaşayan Luis Suarez'in sahalardan 10-15 gün uzak kalacağı açıklandı. Barcelona'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlıktan dolayı 10-15 gün takımdan ayrı kalacağı ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi. Suarez yaşadığı bu sakatlık sonrası Uruguay
Milli Takımı kadrosundan da çıkartıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:57 Kaynak: İHA
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