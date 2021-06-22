İtalya'da savcılar, Atletico Madrid'de forma giyen Luis Suarez'in geçen eylülde Perugia Yabancılar Üniversitesinde aldığı dil sınavına yönelik soruşturmada Uruguaylı futbolcunun sınavdan geçmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi. Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.
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Son Dakika › Spor › Suarez'in, İtalyanca sınavı akademisyenlerin başını belaya soktu! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi - Son Dakika Spor