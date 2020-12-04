Suarez'in tartışmalı dil sınavına yönelik yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Uruguaylı futbolcu Luiz Suarez'in İtalya'da vatandaşlık başvurusu için girdiği dil yeterlilik sınavı hakkında "sahtecilik soruşturması" yürüten İtalya Perugia Başsavcılığı, sınav içeriğinin ünlü futbolcuya önceden verildiğinin tespit edildiğini ve Juventus kulübü yetkilileri hakkında soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Uruguaylı futbolcu Luiz Suarez'in İtalya'da girdiği tartışmalı dil sınavıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İtalya Perugia Başsavcılığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül'de başlatılan "sahtecilik soruşturması" kapsamında Uruguaylı futbolcuya vatandaşlık başvurusunda zorunlu olan testi geçmesi için sınav içeriğinin önceden verildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, mali polisin yürüttüğü incelemeler sonrasında Uruguaylı Luis Alberto Suarez Diaz'ın 17 Eylül'de girdiği dil yeterlilik sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili sınavı yürüten Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego'nun yanı sıra üniversitede üst düzey yetkili 3 yönetici ve öğretim görevlisinin 8 ay süreyle görevden tedbir amaçlı uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Savcılık, Suarez'i transfer etmek isteyen Juventus kulübü yetkililerinin de Eylül ayı başında Uruguaylı futbolcunun vatandaşlık işlemlerinin hızlandırılması için yetkili kurumların üst düzey yöneticilileriyle bağlantıya geçtiğinin tespit edildiğini ve söz konusu girişimlerin dil sınavında yapılan usulsüzlüklerle bağlantısının soruşturulduğunu duyurdu.

Öte yandan mali polis, Savcılığın Şubat ayında dil sınavlarında usulsüzlük iddiaları üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde Perugia'daki üniversiteye 22 Eylül'de bir baskın düzenlemişti. Eylül ayında Juventus takımına transferi gündemde olan Uruguaylı forvetin, İtalya futbol ligi Serie A'da Avrupa Birliği (AB) harici ülke vatandaşlarına uygulanan 3 yabancı sınırına tabi olmaması amacıyla İtalyan pasaportu olan eşi üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunduğu tahmin ediliyordu.

Luiz Suarez, dil sınavı soruşturması ardından İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu.

İtalya, eş durumundan vatandaşlık başvurusu yapanlardan B1 düzeyinde dil yeterlilik sertifikası talep ediyor. - ROMA