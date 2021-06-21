Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi

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İtalya'da savcılar, Atletico Madrid'de forma giyen Luis Suarez'in geçen eylülde Perugia Yabancılar Üniversitesinde aldığı dil sınavına yönelik soruşturmada Uruguaylı futbolcunun sınavdan geçmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.

ÖN İNCELEME DURUŞMASI 28 EYLÜL'DE

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi. Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.