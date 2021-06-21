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Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi - Son Dakika

Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi

21.06.2021 22:21

İtalya Serie A takımlarından Juventus'a geçen sezon öncesi transferi gündeme gelen ve bu takımda oynayabilmesi için İtalyanca dil yeterlilik belgesi alarak İtalyan vatandaşlığına geçmesi gereken Suarez'in 17 Eylül 2020'de girdiği sınava ilişkin soruşturma süreci devam ediyor. İtalyan savcılar, yıldız futbolcunun sınavdan geçmesini sağladıkları gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.

İtalya'da savcılar, Atletico Madrid'de forma giyen Luis Suarez'in geçen eylülde Perugia Yabancılar Üniversitesinde aldığı dil sınavına yönelik soruşturmada Uruguaylı futbolcunun sınavdan geçmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.

ÖN İNCELEME DURUŞMASI 28 EYLÜL'DE

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi. Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi

Atletico Madrid, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi - Son Dakika Spor


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