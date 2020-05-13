Suat Arıkan'ın eserleri online ortamda

Operacı kimliğinin yanı sıra yaklaşık 45 yıldır resimle ilgilenen Arıkan'ın yağlı boya çalışmaları, "lebriz.com" adresinde ziyaretçilerle buluştu.



Sanatçının yapıtları, üye sanatçıların online atölye sergilerinin yer alacağı "Virüsü Kovuyoruz" etkinliği kapsamında sergileniyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde moral kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin her hafta eklenecek yeni sergilerle genişlemesi planlanıyor.



Eserler, 25 Mayıs'a kadar görülebilecek ve etkinlik için özel belirlenen fiyatlardan satın alınabilecek.