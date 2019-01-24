Son Dakika Haberleri: Suat Çakır: "Şampiyonluk Yolunda Bu Tarz Kazalar Olabilir"

Suat Çakır: "Şampiyonluk Yolunda Bu Tarz Kazalar Olabilir"

1 saat önce

Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, şampiyonluk yolunda bu tarz kazaların olabileceğini ve hafta sonu kendi sahalarında yapacakları Gümüşhanespor maçında tüm taraftarların tribündeki yerlerini alması gerektiğini söyledi.

Suat Çakır:
Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, şampiyonluk yolunda bu tarz kazaların olabileceğini ve hafta sonu kendi sahalarında yapacakları Gümüşhanespor maçında tüm taraftarların tribündeki yerlerini alması gerektiğini söyledi.

Takımın Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Suat Çakır, "Takımımız Antalya'da güzel bir hazırlık kampı geçirdi. Hazırlık kampında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ve Gençlerbirliği takımları ile karşılaştık. Kampın hemen ardından Diyarbakır'a giderek Amed Sportif Faaliyetler maçına çıktı. Bu maçta mağlubiyet aklımızda yoktu ama şampiyonluk yolunda bu tarz kazalar olabilir" dedi.

Hafta sonu kendi sahalarında karşılaşacakları Gümüşhanespor maçına taraftarları davet eden Suat Çakır, "Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyetini Gümüşhanespor maçı ile unutturmak istiyoruz. Takımımız bundan sonra alacağı galibiyetlerle TFF 1. Lig'e yükselecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için de en büyük gücümüz olan taraftarımızı takımımızı desteklemek için Gümüşhanespor maçında tribündeki yerlerini almalarını istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Gümüşhanespor, Spor
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