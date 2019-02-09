Suat Çakır: "Seri Galibiyetlere Başlamak İstiyoruz"
25 dakika önce
Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Eyüpspor maçı ile birlikte seri galibiyetlere başlamak istediklerini söyledi.
Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Eyüpspor maçı ile birlikte seri galibiyetlere başlamak istediklerini söyledi.
Takımımızın Pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçını değerlendiren Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Çok zor bir maça çıkıyoruz. Bu maçla birlikte galibiyet serilerine başlamak istiyoruz. Bu maçı kazanıp, önümüzdeki maçlara daha moralli ve heyecanlı gideceğiz. Eyüpspor maçı inşallah seri galibiyetlerimizin başlangıcı olacak" dedi.
Takımın moralinin iyi olduğunu belirten Suat Çakır, "Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen ve Yılmaz Özeren'in haricinde sakat oyuncumuz yok. Eyüpspor maçında iyi bir hava yakalayıp, güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızı maça, mutlaka bekliyoruz. Onlar bizim için büyük bir güç. Sezon başından bu yana bize büyük destek verdiler. Bu maçta da aynı desteğe devam edeceklerine inanıyorum" diye konuştu. - SAMSUN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:07 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Felipe, Ponte Preta'nın Teknik Direktörü Oldu
Beşiktaş - Bursaspor Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli Takımla Anlaştığı İddia Edildi
Galatasaray'ı Reddeden Amato Ciciretti, İtalya 2. Lig Takımı Ascoli'ye Transfer Oldu