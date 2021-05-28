Suat Çelen: Bu şampiyonluklarla Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik ederek, "Umarım bu şampiyonluklarla birlikte Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek ve daha çok büyüyecek" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 19 yaşındaki milli sporcunun büyük başarısıyla ilgili duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Başkan Çelen, şunları dedi: "Bir kez daha Aerobik Dünya Şampiyonası'nda ülkemizin yüzünü güldürmeyi başardık. Ayşe Begüm Onbaşı'yla ülkemize altın madalya kazandırdık. Tarihimizde aerobik cimnastikte gelen ilk altın madalya ve ülkemizin artistik cimnastikle beraber büyükler kategorisinde aerobikle birlikte ikinci dünya şampiyonasında elde ettiğimiz madalya oldu. Arayıp kutlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, arayıp kutlayan herkese yürekten teşekkürlerimizi arz ediyorum. Türk cimnastiği olarak ülkemizin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Gerçekten bu yükselişimiz inşallah olimpiyatlarda da devam eder ve ülkemizin yüzünü güldürmeye devam ederiz. Cimnastiğin ülkemizde destekleniyor olması ve yapılıyor olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Umarım bu şampiyonluklarla birlikte Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek ve daha çok büyüyecek. Ben bir kez daha sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı, antrenörünü, teknik heyetimizi ve tabii ki de sporcumuzun ailesini, sporcularımızın ailelerini, kulüplerini yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum."