Suat Çelen: Hedefimiz; 2020'de madalya ve finaller kovalamak

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişimi Semineri'nde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama yaptı. Suat Çelen, "Gerçekten 2019 yılı Türk jimnastiği için bir milat yılı oldu. Tarihi bir yıl oldu. Tarihi başarılara imza attık. Çok şükür ki Türkiye Cimnastik Federasyonu ilk defa, 1957 yılında kurulmuş olan federasyonumuz, tabii mazisinde de o eski resmi olmayan federasyonları da içine katarak, ilk defa dünya şampiyonu çıkarttık. Dünya şampiyonu çıkartmakla kalmadık, bir de dünya ikinciliğimiz oldu. Bununla birlikte de 2012'de başlayan bir serüvende 3 sporcumuz olimpiyatlara katılmıştı. 2012'de Göksu Üçtaş Şanlı, Londra'da olimpiyat kapısını araladı. Bu da bir milattı bizim için, 2012 yılı. 2016'da iki kişi gitme hedefimiz vardı. Orada da Ferhat Arıcan ve Tutya Yılmaz ile iki kişiyle birlikte tarihinde ilk defa 3 kişi olimpiyatlara gitmişti. Ama 2019 olimpiyat seçmesinde, Tokyo seçmelerinde Almanya Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda bir yarışmada 4 kişiyle olimpiyat kotası aldık. İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve kadınlarda Nazlı Savranbaşı. Geçen hafta Antalya'da bir vize semineri yaptık. Orada da bütün camiamızın önünde ekim ayının ikinci haftasını Türkiye'de 'jimnastik yılı' ilan ettik. 2020'de ve bundan sonraki yıllarda ekim ayının ikinci haftası 'Jimnastik Haftası' ve ikinci cumartesi de 'Jimnastik Şenliği' olarak tüm Türkiye'de bir şenlik havasında kutlanacak ve bu tarihi başarıyı asla unutturmayacağız. Çünkü hayalleri yıktık. Bu bir hayaldi herkes için ama biz hayalle başladık ve çok şükür gerçekleştirdik. Çok mutluyuz" dedi.



'2019 BAŞARILARIMIZIN TAÇLANDIĞI YIL OLDU'



2024 yılında jimnastik branşında tüm olimpik disiplinlerde dünya şampiyonalarında mücadele etmek istediklerini vurgulayan Suat Çelen, "Artık şunu söyleyeyim; Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun hayali, hedefi, artık olimpiyatlara katılmak değil. Olimpiyat oyunlarında madalya almak. Son dünya şampiyonasında, dünya şampiyonalarının en zorunda, en güçlü olanında altın madalya ve gümüş madalyayı almayı başardıysak orada da o madalyaların en büyük takipçisiyiz, en büyük adayıyız. Bu noktada da emeği geçen bunu her seferinde de söylüyorum başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, bizi destekleyen kulüplerimize, antrenörlerine, teknik heyetimize çünkü gerçekten bu kolay bir iş değil. Bu bir teknik kadronun ürünü. Tek başına hiç kimse bir şey yapamaz. Bila bedel çalışan arkadaşlarımın hayalleri ve ötesi. Hepimiz hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Sporcularımızın velilerine sonsuz teşekkürler ediyorum çünkü 2019'a baktığımız zaman 40 küsur tane yurt içinde, 40 küsur tane de yurt dışında organizasyon, 50 küsur tane yurt içi seminer ve kurslar organize etmişiz. Yani bu bağlamda gerçekten 2019 yılı artık bizim başarılarımızın taçlandığı bir yıl oldu. Umarım bunlar devam eder. Çünkü sorumluluğumuz bir o kadar daha arttı ve ne yaptığımızın bilincindeyiz ve bundan sonra da ne yapmamız gerektiğinin bilincinde olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.



'HEDEFİMİZ ORAYA GİDİP MADALYA KOVALAMAK'



2012 yılındaki olimpiyatlara 1 sporcuyla katıldıklarını, 2016'da ise sayının 2'ye çıktığını anlatan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şöyle devam etti:



"Dedik ki '2020'de biz 2 kişiyi geçeceğiz', hedefimiz buydu çünkü. 1, 2 ve bir anda 4 oldu. Biz hedefimizi gerçekleştirdik. Yani bu önemli. Onun için bundan sonraki süreçte olimpiyat kotası noktasındaki hedefimiz buydu zaten ama dediğim gibi olimpiyatlara katılmak, orada bayrağı dalgalandırmak değil hedefimiz oraya gidip madalya kovalamak. Önce tabii ki final. Hedefimiz 2020'de bu kota alan sporcularımızla orada madalya ve finaller kovalamak. Hedefimiz bu ama diğer taraftan da bu demek değil ki ritmik jimnastik ve trampolin jimnastikte olimpiyat kotası şansımız halen devam ediyor. Orada da inşallah o kotaları alabilirsek bizim için bir mutluluk kaynağı olacak. Zaten o branşlarda gerçekten şöyle bir geri dönüp baktığınız zaman artistik jimnastikte bile 8- 10 yılda benim sporcum olimpiyatlara nasıl gidildiğini bilmeyen bir federasyondan, bugün olimpiyat konuşabiliyorsak hedeflerimize ulaşmışız demektir. Bizim hedefimiz zaten 2'nin üzerine çıkmaktı. Çok şükür 4 oldu. Hedeflerimizi gerçekleştirdik."



FEDERASYONUN 2020 YILI HEDEFLERİ



Federasyon olarak 2020 hedeflerinden de bahseden Suat Çelen, şunları kaydetti:



"2020'de en büyük hedefimiz olimpiyat. Diğer taraftan da hep söylüyorum geçen hafta Hakkari'den, jimnastik salonundan gelen gösterilerle artık jimnastik ülkemizin 81 iline yayıldı. Yani 2012'de federasyona geldiğimizde 12 il, bugün 81 il oldu. 1200 olan sporcu sayısı bugün 100 binlere yaklaştı. 600 olan yarışmacı sayısı bugün 20 binlere ulaştı. Bizim hedefimiz en küçük yaşta başlanan bu güzel sporumuzun, 3 yaşında spora başlanıyor biliyorsunuz, 4 yaşında artık kendini tanımaya başlıyor sporcu ve 6 yaşında yarışmalara girmeye başlıyor. Almanya'da 5 milyon 600 bin tane lisanslı jimnastikçi varsa bizim de evet çok büyük bir büyüme oldu ama milyonlara yaklaşmamız lazım. Bunu hayal ediyoruz. Milli eğitimde okulların içerisine, kreşlere girmeyi hayal ediyoruz. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımızla, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ortak bir protokol yaptı ve hareket eğitimini birlikte bununla ilgili de federasyonumuza talimat verdiler ve bununla ilgili çalışmalara başladık. İlk antrenör eğitimimizi yaptık. 2020'de hedeflerimiz artık tüm Türkiye'ye yayılan jimnastiğin kalitesini her ilde büyütmek, bölgesel ligler kurmak ve eğitime çok yatırım yapmak istiyoruz. Eğitimimizi yükseltmek. Diğer taraftan da yarışması olmayan disiplinlerimiz var pilates gibi. Bu branşlarımızı da Türkiye'nin sedanter (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzı) insanlarına yapılan, özel sektörün çalıştırdığı eğitmen kadromuzun eğitim kalitesini yükselterek vatandaşlarımıza, milletimize daha iyi eğitmen ordusu yetiştirme çabasındayız. Eğitimi çok önemsiyoruz. Çok şükür ki biliyorsunuz İbrahim Çolak ile ordumuzun, askerimizin, Türkiye'de yaşayan herkesin yüzünde tebessüm olduysak ne mutlu bize. Bu tebessümü devam ettirme hedefindeyiz. Hayalimiz bu."