Suat Çelen: "Sporcularımızın, Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi madalya yağmuruna tutacağına inanıyorum"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Sporcularımızın, gelecek hafta Mersin'de organize edeceğimiz Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi madalya yağmuruna tutacağına inanıyorum." dedi.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın, üç çember + iki labut aletinde altın madalya kazanmasının salgın döneminde moral olduğunu söyledi.

Mersin'de gelecek hafta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan madalya elde edileceğine inandığını aktaran Çelen, "Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızın ülkemizi madalya yağmuruna tutacağını düşünüyorum. Dünya birinci (İbrahim Çolak) ve ikincisinin (Ahmet Önder) Avrupa Şampiyonası'nda madalya getireceğine inanıyorum. Şu anda 5 kişilik takımın dördü, Avrupa madalyalı. Takımımızda, Ferhat Arıcan, Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve uzun yıllardır ülkemizde antrenman yapan, vatandaşlığa yeni geçen Abdullah'ın madalya alacağını umut ediyorum. İnşallah bu salgın döneminde ülkemize bir moral olur da herkesi sevindiririz." ifadelerini kullandı.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasından büyük onur duyduklarını dile getiren Çelen, şunları kaydetti:

"Biz gerçekten ailelerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimizle inandık, stratejik bir plan yaptık, bu plan doğrultusunda antrenmanlarımızı aksatmadan yürüttük, sonucunda da emeğimizin karşılığını aldık, sporcularımızı yürekten kutluyorum. Finale kalmayı bırakın, yarışmanın bile hayal olduğu bir branşımız olan ritmik cimnastikte madalya almak bizi onurlandırdı. Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sadece kadınların yaptığı bir branş olması sebebiyle de bu madalyayı kadınlarımıza ve salgın sürecindeki hizmetlerinden dolayı sağlık çalışanlarımıza armağan etmek istiyorum."

"Salgın dönemini en verimli geçiren ülkelerden biriyiz"

Salgın döneminde böyle bir başarının kazanılmasının herkese moral verdiğini belirten Suat Çelen, "Bu başarı gösteriyor ki sportif açıdan salgın sürecini en verimli geçiren ülkelerden biriyiz. İyi planlama, salonların zamanında verimli açılması, bakanlığımızın desteğiyle bu süreci en iyi şekilde sürdürdüğümüz ortaya çıkıyor. Dünya Cimnastik Federasyonunda da çeşitli görevlerim var, konsey ve yarışma komisyonu üyesi olduğum için dünya federasyonu başkanlarıyla sürekli iletişim halindeyim, diğer ülkelerdeki antrenman süreçlerini de iyi biliyorum. Salgın sürecini çok verimli geçirdiğimiz için bu, şampiyonada aldığımız puana da yansıdı. 31.150 puanla, olimpiyat kotasını almış Azerbaycan, Ukrayna ve İsrail gibi ülkeleri geride bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

Ritmik Cimnastik branşında madalya elde etmenin zor olduğunu söyleyen Çelen, "Türkiye Cimnastik Federasyonunun çatısı altında çok fazla branş var, bunların 3'ü olimpik branş, artistik, ritmik ve trambolin. Diğer aerobik ve parkur olimpik olmayan ancak Avrupa ve Dünya Şampiyonası düzenlenen branşlarımızdan. Olimpik branşlar biraz öne çıkıyor ve bunların içinde de madalya kazanmanın en zor olduğu branş ritmik cimnastik. Ritmik cimnastik de kendi içinde bireysel ve grup olarak ayrılıyor, en zor olanı da grup cimnastiği. Dünya ülkeleri de çok zorlanıyor, 5 kişinin grup halinde hareket etmelerinin zor olmasından." şeklinde görüş belirtti.

"2024 yılında trambolinde de kota alacağımızın sözünü verebilirim"

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefleri hakkında da bilgi veren Çelen, şöyle konuştu:

"Trambolin cimnastikte olimpiyat şansımız kalmadı, dünyada 16 kız ve erkek katılabiliyor, çok az katılımcı var. 2012 yılında bu branşı başlattık ama şunun sözünü verebilirim ki 2024 yılında trambolinde de kota alacağız. Artistik cimnastikte 2012'de sadece Göksu Üçtaş Şanlı ile Londra'da olimpiyat kotası alınmıştı, biz demiştik ki 2016 da ikiye çıkaracağız bu sayıyı. Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan ile iki kişi oldu. Böylelikle cimnastik tarihinde erkeklerde ilk defa olimpiyata gidildi. Tokyo Olimpiyatları için kotayı 2'den 3'e çıkaracağız dedik, çok şükür 4 kişi oldu şimdiden. Hatta dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliğini de süsleyerek kotaları aldık, olimpiyatlara dört sporcumuzla gidiyoruz."

Çelen, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın elde ettiği altın madalyanın daha büyük hedefler için umut verici olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kızlarımızın aldığı derece, önümüzdeki yıl Bulgaristan'da yapılacak şampiyona için bizi kota alma potasına soktu, bu da bizi çok umutlandırdı. Benim nezdimde kota almış ülkeleri geçen şampiyonlarımız, olimpiyat kotası almış oldular. Aslında biz burada daha önce bunu konuşabildik fakat kızlarımızın yaşları küçük, çoğu 17 yaşında. İki sene önce Dünya Şampiyonası'nda o kotayı aldılar ama o zaman da yaşları tutmuyordu, o yüzden yarıştıramadık. Yaşları büyük olsaydı belki biz bugün olimpiyatlara kota alabilmiş grup milli takımımızı konuşuyor olurduk ama inanıyorum ki Ritmik Milli Takımımız da kotayı alacaktır. Artistik cimnastikten de bir iki kişi bu sayıya eklenecektir."