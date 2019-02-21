Suat Hekimoğlu Başkanlığa Aday Oldu

Hekimoğlu "Türkiye Boks Federasyonumuzun gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olarak sizlerin karşısına çıkıyoruz.

Hekimoğlu "Türkiye Boks Federasyonumuzun gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olarak sizlerin karşısına çıkıyoruz. Bu zor, meşakkatli ama bir o kadar da kutsal yolda hedefimiz, Türk Boksunu daha üst seviyelere taşımak olacaktır. Yaptıklarımızın yada yapamadıklarımızdan hesap verme sorumluluğunu taşıyacak olmamız atacağımız her adımın sağlıklı olması zorunluluğunu omuzlarımıza yükleyecektir." dedi.



Suat Hekimoğlu kimdir:



12.09.1970 Tarihinde Trabzon'da doğdu. Lise öğreniminin ardından askerlik görevini tamamlayıp sonra aktif iş hayatına atıldı. Hekimoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. Oğlu Hamza Hekimoğlu 2015 ve 2016 Türkiye Boks Şampiyonu olmuş halen daha boks adına ciddi başarılar için boksa devam etmektedir.



İŞ HAYATI



Hekimoğlu, TİM'in ( Türkiye İhracatçılar Birliği) en çok ihracat yapan ilk 500 firma içinde yer alan, Trabzon vergi rekortmeni, 500 çalışanı olan, Scania Kamyon, Daimler Mercedes, Volvo, Caterpiller, ZF, Ford gibi firmalara ihracat yapan, yılda spora 10 Milyon TL bütçe ve sponsorluk harcaması ayıran Hekimoğlu Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.



SPOR HAYATI



1. Türkiye Boks Federasyonunda 2 yıl yönetim kurulu üyeliği



2. Bünyesinde birçok şampiyon çıkaran Hekimoğlu Boks Kulübü Başkanı



3. TFF 3. Liginde yer alan Hekimoğlu Trabzon F.K. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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